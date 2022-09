Strade Sonore Festival, a San Fermo un sabato tra eventi e musica

Con la grande musica dei Cor Veleno e dei Tre Allegri Ragazzi Morti, due tra le band più influenti della scena musicale alternativa italiana, sabato 17 settembre il quartiere di San Fermo (ore 21,30 in via Sette Termini, campo da Football americano) si prepara ad accogliere la prima edizione del festival artistico-musicale Strade Sonore.

Una manifestazione di rilievo sia dal punto di vista artistico che sociale: Strade Sonore è a ingresso gratuito ed è organizzato da Re-Start, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e avviato a ottobre 2020 per tre anni con lo scopo di raggiungere oltre 5000 ragazzi e ragazze e 500 famiglie nei comuni di Varese, Malnate e dintorni.

“Sono passati 10 anni dall’ultimo festival a San fermo, che nel 2012 aveva ospitato Brunori Sas – spiega Massimiliano Potenzoni, educatore della cooperativa sociale Naturart e coordinatore di Re-Start – negli ultimi due anni, grazie al progetto abbiamo ripreso il lavoro in questo quartiere, portando avanti sia interventi educativi coi ragazzi sia il lavoro di sviluppo di Comunità: infatti, l’iniziativa è il frutto del lavoro di sinergia tra i vari soggetti del quartiere. Mentre il pomeriggio sarà dedicato ai ragazzi con tornei e laboratori di vario tipo, per la sera abbiamo scelto due band musicali di punta del panorama di musica indipendente italiano, che sicuramente saranno apprezzate sia dai giovani che dagli adulti. Insomma, un festival culturale con una grossa attenzione al lavoro socio-educativo, che da anni portiamo avanti in città”.

Re-Start ha come capofila la cooperativa sociale Naturart e un partenariato di associazioni, onlus, istituzioni e cooperative sociali, tra cui La Miniera di Giove, il Comune di Varese e il Comune di Malnate. Le azioni di progetto, sviluppate attraverso il lavoro di rete che punta ad incidere sul sistema di welfare locale, coinvolgono almeno tre quartieri di Varese (Bustecche, San Fermo e Bizzozero) e alcune zone di Malnate e hanno l’obiettivo di contrastare la povertà educativa tra gli adolescenti, diminuendo la dispersione e l’abbandono scolastico, valorizzando il protagonismo dei minori, il ruolo centrale delle famiglie e la partecipazione attiva di tutta la comunità. Questa giornata è stata infatti organizzata proprio grazie all’apporto delle realtà che operano nel quartiere, ciascuna con il suo ruolo e le sue competenze: la parrocchia ha permesso di utilizzare gli spazi dell’oratorio di San Fermo per tutto il pomeriggio; l’ASD Gorillas “ospiterà” fisicamente il festival nel proprio campo da gioco, coinvolgendo come volontari tanti dei suoi soci e atleti e curando diversi aspetti organizzativi della festa. Anche il Consiglio di Quartiere n° 6 è stato un importante supporto con le sue idee e la mediazione con gli uffici comunali.

Il PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI SABATO 17 SETTEMBRE A STRADE SONORE

– dalle ore 14 presso l’oratorio di via Rovereto 46 tornei sportivi di pallavolo, baskin e calcio a 5 per ragazzi grazie ad ASD Atlas, Associazione Dove Due o Tre e il Millepiedi. Baretto dell’Oratorio aperto grazie ad Associazione Genitori di San Fermo;

– dalle ore 16 laboratori vari: giocoleria, clowneria, arti circensi con Spazio Kabum e il Millepiedi Onlus; manga e fumetti a cura di Patrizia Lorusso; il laboratorio di scrittura e produzione di una canzone rap organizzato da Kaso “Rime e Beats – Il Lab Rap con Kaso” (rapper e produttore musicale varesino attivo fin dagli anni ’90). Sarà presente in oratorio anche Gulliver, con le sue proposte per ragazzi.

– alle ore 15 davanti alla chiesa di Cristo Re (capolinea pullman H) partirà la visita al borgo di San Fermo con l’Associazione Culturale Amici di San Fermo;

– Dalle 19 nel campo da Football Americano in via Sette Termini banchetti informativi delle associazioni di San Fermo e dei servizi del territorio (ASST/serT, Consultorio La Casa di Varese, Discobus, Il Bosco Verde) e apertura dello stand gastronomico, gestito dall’ASD Gorillas;

– dalle ore 20 in poi riflettori accesi su:

o performance di ginnastica acrobatica dei “Truzzi Volanti” (ASD Flyer Gym);

o alle ore 21 showcase rap con LYMB (VMaki e Macrom), Fil, Sanna, 16. La scuola di musica CFM

propone lo showcase di giovani rappers che si stanno facendo largo nella scena varesina.

– alle ore 21,30 saliranno sul palco i Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti: dopo una lunga estate sui palchi di tutta la penisola, Il Supergruppo, frutto dell’incontro delle due formazioni, chiude a Varese il live tour di presentazione dell’album “Meme K Ultra”, uscito lo scorso marzo per La Tempesta