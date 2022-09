Studenti in piazza per ricordare i ragazzi morti sul lavoro

Manifestazione a Varese e in tutta Italia nella giornata di venerdì 23 settembre. Gli studenti sono scesi in piazza per ricordare Giuliano De Seta, studente morto durante un progetto di alternanza scuola-lavoro presso la Bc Service a Noventa di Piave, il terzo ragazzo, dopo Lorenzo Parelli e Giuseppe Leonci, a morire dal 2022 durante un progetto di stage.

«La manifestazione, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista, aveva lo scopo non solo di ricordare la morte di un altro nostro coetaneo, ma anche di opporsi ad un modello di sfruttamento che ha provocato solo in pochi mesi tre morti e diversi feriti tra gli studenti – spiega Ettore Valiani -. Questa morte non è un fulmine a ciel sereno: ogni anno in Italia più di mille lavoratori perdono la vita a causa sul lavoro. Decine di migliaia di studenti, oggi, sono costretti a lasciare i banchi di scuola per lavorare gratis, senza sicurezza, imparando a chinare la testa e accettare ogni condizione gli venga imposta. Gli interventi in piazza sono stati chiari, non siamo più disposti ad essere schiavi di nessuno; non siamo mano d’opera utile solo a far arricchire i soliti padroni, rischiando la vita e ricevendo manganellate se proviamo ad alzare la testa».