Sul Lago Maggiore torna LetterAltura. Enzo Bianchi, Gioele Dix, Fabrizio Gatti tra gli ospiti

Mercoledì 21 settembre alle ore 16 inaugurazione del Festival a Villa Giulia con i saluti istituzionali; alle ore 16.30 inaugurazione della mostra fotografica 0° a 5000 mt di Beba Stoppani. Alle ore 17.30 è in programma il concerto del complesso musicale Şerefe, che si propone come un brindisi (è proprio il significato letterale di şerefe, dal turco / e eˈfe/) al viaggio e alla sua universalità. A proposito di brindisi, seguirà, alle ore 18.45 la degustazione Vini in cammino a cura di AIS Piemonte. Alle ore 21 Daniele Ventola presenterà al pubblico di LetterAltura Vento della seta. Un cammino antropologico da Venezia alle porte dell’Oriente (Ediciclo): un lungo viaggio a piedi, un cammino di due anni e 12.000 km fino ai margini della Cina, l’avventura straordinaria di un novello Marco Polo che supera i confini.

Giovedì 22 settembre alle ore 14.30 incontro con l’autore e presentazione del libro Errante (AnimaMundi edizioni) di Emiliano Cribari: un diario di viaggio, felicemente macchiato dal fango di migliaia di chilometri a piedi, di incontri e suggestioni. Alle ore 15.45 Voci dal silenzio. Un viaggio tra gli eremiti d’Italia (TEA) di Alessandro Seidita e Joshua Wahlen: gli autori porteranno il pubblico lungo la penisola per raccontare l’esperienza eremitica contemporanea attraverso storie di uomini e donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita.

L’appuntamento successivo, alle ore 17, realizzato in collaborazione con l’Associazione Camminare insieme, metterà a confronto gli ultimi libri di Alessandro Capriccioli e Alessia Ferri, rispettivamente Tre metri quadri. Quattro anni di visite in carcere (People) e Non siete stato voi (People), entrambi dedicati al mondo delle carceri italiane, tra annosi problemi di sovraffollamento e episodi di violenza. Le lotte dei corpi femminili permeano le pagine di Campo di battaglia, libro edito da Effequ e scritto da Carolina Capria, un percorso fatto di compromessi, contraddizioni e imperfezioni. Se ne parlerà nell’incontro delle ore 18.15. Chiude la prima intensa giornata di Festival l’incontro con l’autore Sergio Valzania, in occasione della presentazione del suo ultimo libro edito da Ediciclo, Mai lasciare lo zaino vecchio per quello nuovo. E altre spassose storie in cammino: protagonista di questo libro è uno zaino, che accompagna l’autore lungo vie storiche e cammini, tra riflessioni e tentazioni… di sostituirlo.

La giornata di venerdì 23 settembre si apre alle ore 10.00, sempre a Villa Giulia, con il poeta Giorgio Luzzi: Non tutto è dei corpi (Marcos y Marcos) è una raccolta poetica, un ventaglio tematico più che mai ispirato all’attualità e ai rivolgimenti che coinvolgono il tempo in cui viviamo. Seguirà, alle ore 11.15, la presentazione di A ciascuno il suo cammino. Scegliere un viaggio a piedi in Italia (Ediciclo) del giornalista e fotografo Fabrizio Ardito, una guida utile a scegliere uno dei grandi viaggi a piedi che il Belpaese ci offre. Gli eventi pomeridiani cominceranno alle ore 14.30 con Marika Ciaccia: con una diagnosi di trombosi venosa profonda e un’embolia polmonare gravemente invalidanti, Marika è riuscita a reagire e il cammino è stata la sua salvezza. Ne parla nel suo libro La felicità ai miei piedi. L’avventura di una trekker per caso (Edizioni Terrasanta). Alle ore 15.45 torna ospite a LetterAltura Cristina Noacco per presentare La via del Torre. Il fiume delle sorprese tra forre, anfratti, grotte e grave (Ribis), un viaggio dentro e accanto al fiume Torre che permette di scoprire la ricchezza del territorio attraversato e di meditare sulla poesia, sulla spiritualità e sulla simbologia del corso d’acqua. Stefano Catone alle ore 17 presenterà Camminare. Lungo i confini e oltre (People). Non un saggio, nemmeno un racconto, questo libro è un sentiero di montagna, con cui l’autore ci guida lungo i “confini naturali”, attraverso percorsi che il lettore può calpestare insieme a lui.

Uno dei due appuntamenti organizzati in collaborazione con il CAI chiude, alle ore 18, il pomeriggio della seconda giornata di LetterAltura 2022: Caterina Soffici presenterà – in un dialogo con il Presidente del Club Alpino Italiano Antonio Montani – il suo Lontano dalla vetta (CAI). Libro ironico, intelligente, in cui l’autrice, senza edulcorare la montagna, ne racconta le difficoltà, gli imprevisti di una cittadina finita per caso a trascorrere una pandemia in quota.

Per l’appuntamento serale il Festival si trasferirà nel foyer del Teatro Il Maggiore di Verbania: alle ore 21.15, in collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Nazionale Alpini, si terrà l’incontro con il Colonnello Mario Renna per la presentazione de Noi alpini ci siamo sempre (Rizzoli), un libro che ripercorre i momenti decisivi di 150 anni di storia, partendo dalla fondazione del Corpo fino ad arrivare ai giorni nostri.

Sabato 24 settembre alle ore 10 si alza il sipario sul weekend di LetterAltura: Veronica Pacini traccia la sua personale geografia de Il corpo della femmina (Fandango), un romanzo di formazione che racconta la vita della protagonista, Erica, dall’infanzia all’inizio dell’età adulta attraverso un filtro particolare, il rapporto con il suo corpo. Sempre alle ore 10 partirà la camminata letteraria realizzata in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino (quota di partecipazione €10). Il ritrovo è alla Stazione ferroviaria di Verbania per arrivare poi a Mergozzo e percorrere il Sentiero Azzurro in compagnia di don Paolo Scquizzato e con la voce recitante di Daniela Falconi . Alle ore 11.15, Villa Giulia ospiterà lo storico Paolo Cozzo: ne In cammino (Carocci) l’autore esamina il pellegrinaggio, uno dei fenomeni più radicati e rilevanti nella storia del cristianesimo.