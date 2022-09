Sul lungolago a Gavirate domanda e offerta di lavoro si incontrano per la “Job’s week”

Sul lungolago di Gavirate si incontra domanda e offerta di lavoro. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’InFormaGiovani/InFormaLavoro del Comune di Gavirate propone la seconda Job’s Week: una settimana dedicata all’incontro tra domande e offerte relative alle opportunità nel mondo del lavoro.

Da martedì 6 settembre a giovedì 15 settembre, in alcune giornate dedicate, i selezionatori delle agenzie interinali della zona saranno ospiti presso l’InFormaGiovani/InFormaLavoro, in via Lungolago Isola Virginia, dove svolgeranno i colloqui individuali su concrete opportunità di lavoro con i candidati.

Per partecipare all’iniziativa, ci si dovrà prenotare entro il giorno 4 settembre telefonando al n. 0332 748281 oppure scrivendo alla e-mail informagiovani- informalavoro@comune.gavirate.va.it , oggetto della mail: Job’s Week.

In preparazione all’evento, nella giornata di venerdì 2 settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 si terrà un incontro introduttivo con il fine di fornire indicazioni utili su come affrontare al meglio il colloquio di selezione e su come approcciarsi efficacemente al mondo del lavoro.

Nel processo di ricerca attiva del lavoro e d’inserimento lavorativo è fondamentale l’organizzazione del candidato, dall’identificazione dei propri obiettivi fino all’adeguata preparazione degli strumenti, ad esempio Cv e la lettera di presentazione.

E’ importante curare al meglio la propria candidatura per poter coniugare le proprie competenze professionali alle offerte lavorative.

