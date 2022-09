Sul lungolago di Laveno Mombello il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi,

Appuntamento per domenica 2 ottobre, alle 16, con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Maurizio Zocchi. L’evento è in programma nella piazzetta dell’Hotel De Charme, sul lungolago di Laveno, aperto alla cittadinanza per una domenica di piacevoli momenti musicali. L’ingresso è libero e gratuito e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.