Sull’alluvione nelle Marche Fontana assicura supporto della Lombardia

«Questa mattina ho espresso telefonicamente la mia vicinanza, quella della Giunta regionale e di tutti i lombardi, al governatore delle Marche, per quanto accaduto nel suo territorio».

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Sono profondamente addolorato per le vittime – ha proseguito – e ho ribadito che la Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici eventi che evidenziano, ancora una volta, come la lotta ai cambiamenti climatici non sia più rinviabile».

Dalla Lombardia sono partiti aiuti da parte dei vigili del fuoco del comando di Milano, Mantova e Brescia, all’opera con le prime unità sul fronte più disastrato dell’alluvione.