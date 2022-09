Sulle tracce dei garibaldini in Sicilia: a Gallarate la presentazione della guida “Essere mille”

Una serata sulle tracce di Garibaldi. O meglio: per prepararsi ad un bel viaggio “per aspiranti garibaldini”, sulle orme appunto delle camicie rosse. La proposta è della Società Gallaratese di Studi Patri, che sabato 10 settembre ospita – al “chiostro” di via Borgo Antico – Stefano Cascavilla, l’autore della guida “Essere mille”, edito da Exorma.

Il libro accompagna nell’interno della Sicilia, tra gli uliveti e i mari, le agavi, le masserie addormentate e gli incontri inaspettati: è il racconto di una riscoperta, seguendo le tracce nei diari dei garibaldini protagonisti dell’impresa del 1860. Una narrazione ma anche una guida, con tanto di cartografia e indicazioni tecniche, per replicare in autonomia il viaggio da novelli garibaldini.

L’appuntamento a Gallarate è sabato alle 21.00, guida la presentazione l’avvocato Massimo Palazzi, della Studi Patri.

Per il sodalizio è un po’ un ritorno alle origini, visto che la Studi Patri (e successivamente il museo nel chiostro dell’ex convento di San Francesco) nacquero proprio per mantenere e trasmettere nel tempo la memoria della lotta risorgimentale per arrivare all’Italia unita. E non a caso nel corso della serata la conversazione sulla guida per aspiranti garibaldini sarà accompagnata anche dalla presentazione di alcuni reperti risorgimentali. La Studi Patri è attiva anche nella promozione dei luoghi del Risorgimento in città, con visite per le scuole. Ha anche promosso una campagna per salvare la storica farmacia Dahò, poi purtroppo andata dispersa.