Taino dice addio a Franca Rigamonti, i funerali al Monumento di Giò Pomodoro

Si è spenta ieri – mercoledì 14 settembre – Franca Rigamonti, storica preside della Scuola dell’Infazia Serbelloni di Taino scomparsa all’età di 94 anni.

Oltre al profondo impegno nel mondo dell’istruzione, della cultura e dell’associzionismo (dall’Anpi all’associazione Casa Rosa), il paese sulle colline del Lago Maggiore deve alla generosità di Franca Rigamonti e del marito Tulio Berrini, primo cittadino dal 1975 al ’93, la realizzazione di quello che oggi è considerato il cuore e il polmone di Taino: il Parco di Giò Pomodoro, l’area verde all’interno del parco comunale che contiene l’affascinante Monumento dei Punti Cardinali.

La generosità e l’amore di Franca e Tulio verso il proprio paese si manifestava tuttavia anche fuori dalla sfera civica: spinti dal sincero interesse verso le nuove generazioni e dall’amore verso la cultura e la letteratura, in particolare quella classica, i due, legatissimi, ogni volta in cui era possibile non si risparmiavano nell’invogliare i giovani alla scoperta o riscoperta di nuovi scrittori. L’autore di quest’articolo, per esempio, conserva ancora una copia donata dai due coniugi di Dialoghi con Leuco di Cesare Pavese e dei Frammenti di Saffo, quest’ultima impreziosita da una dedica tratta dall’Odissea, scritta a mano, in greco antico, dall’ing.Berrini, che conosceva talmente bene Omero da saperlo citare a memoria fino ai suoi ultimi giorni.

In attesa dell’ultimo saluto – che si terrà sabato 17 settembre al parco comunale (ore 16) – in molti, associazioni comprese, hanno voluto affidare ai socialnetwork il cordoglio per la scomparsa Franca Rigamonti ricordano i momenti trascorsi insieme a Taino.

Il ricordo di Anpi Taino:

La nostra Franca Rigamonti Berrini ci ha lasciato all’età di 94 anni. Il suo impegno nell’Anpi è stato sempre costante e proficuo; ha messo a disposizione la sua esperienza nel mondo dei libri curando l’edizione di molti volumi relativi alla storia locale: nella foto del 25 aprile 2019 è ritratta con uno dei volumi più belli e interessanti sulla storia tainese. Ma non solo, Franca, molto sensibile alle problematiche femminili, ha sempre sostenuto la Giornata internazionale della Donna ogni 8 marzo, con iniziative ed eventi, coinvolgendo donne di ogni età. Lavoreremo nel solco che ci hai tracciato! Ciao Franca, Bella ciao!

