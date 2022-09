Tamburi in circolo e il concerto della Filarmonica Verdi: doppio appuntamento a Bardello

Drum Circle: un sabato pomeriggio dedicato alle percussioni. L’appuntamento è a Bardello sabato 10 settembre con inizio alle ore 16.30 presso il parco comunale Calvi.

Tutti sono invitati dai più piccoli ai senior. Non occorre saper suonare, non si deve avere un tamburo ( ma nel caso è ben accetto). Non occorre nemmeno avere il senso del ritmo.

L’importante è presentarsi con la voglia di mettersi in gioco. Il Drum Circle è un gruppo di persone che si riunisce in cerchio suonando tamburi e percussioni Non è uno spettacolo né una lezione. È un’esperienza pensata per divertirsi, una forma liberatoria e coinvolgente. A guidare il gruppo sarà Giorgia.

È consigliala la prenotazione scrivendo alla pag. Facebook “Insieme per Bardello”.

Decisamente più tradizionale l’appuntamento serale: sempre sabato 10 settembre ma alle ore 21, nel convento la Filarmonica Verdi di Biandronno e Bardello, diretta da Giuseppe Pugliese proporrà un concerto di musica classica, moderna e colonne sonore.