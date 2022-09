Teatro, laboratori e riciclo, al Parco Alto Milanese una “Domenica in festa”

Sarà una Domenica di festa quella del 18 settembre, al Parco Alto Milanese dedicata alle famiglie e alla natura nel verde del parco. Particolare attenzione verrà data al tema ambiente e all’importanza di riciclare.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da spettacoli e laboratori. Si inizia alle 15.30 con uno spettacolo per bambini e famiglie.

“Mariarosa strega vanitosa” arriverà per spiegare l’importanza dell’ambiente. Uno spettacolo che mostra, in modo divertente, come riciclare e fare la raccolta differenziata. Si continua alle 16 con un laboratorio creativo manuale per costruire oggetti giochi con elementi di recupero. Il bar della Baitina sarà aperto per tutta la giornata. Ci saranno anche gustose merende e ottimi aperitivi. Una giornata nella natura per divertirsi insieme.

Iniziativa ad ingresso gratuito.

Parco Alto Milanese via Azimonti Castellanza

Per info: https://fb.me/e/3O4Ybr5wp