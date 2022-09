Terza edizione per la RandoAil, la pedalata di beneficienza

Due i percorsi possibili da 100 o 200 km. Il ricavato verrà interamente devoluto ad Ail Varese per la lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma e ad AISLA per la cura della SLA

Tutto pronto per la terza edizione della “RandoAil” che si terrà domenica 25 settembre con partenza alla francese da Lonate Ceppino (dalle ore 7.30 alle 9.00) e che porterà i ciclisti sui 2 percorsi – di 100 e 200 km – che si snoderanno tra i laghi della nostra provincia. Il punto di ritrovo sarà in via della Strecciola a Lonate Ceppino a partire dalle ore 7.

Il costo sarà di 15 euro e le iscrizioni saranno Sul sito www.audaxitalia.it (qui il link) o al punto iscrizioni il giorno dell’evento.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti ad Ail Varese Onlus per la lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma e ad AISLA per la cura della SLA.

«È molto importante – spiegano gli organizzatori del Compact Team – far passare il messaggio: nella vita nessuna salita è impossibile, soprattutto quando ci si trova ad affrontare una malattia. Non bisogna mai arrendersi e continuare a lottare e soffrire, per raggiungere il proprio traguardo».

«Grazie ad Ail Varese – proseguono gli organizzatori – abbiamo la fortuna di avere all’ospedale di Varese un reparto Ematologico all’avanguardia , entrato tra i migliori centri a livello europeo per la cura delle malattie del sangue e ormai diventato punto di riferimento per tanti ammalati».