Terza edizione per l’evento di street art a Lavena Ponte Tresa “Mad 21037”

Giunge alla terza edizione MAD 21037, il progetto promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione WgArt che ha voluto coinvolgere i giovani nel nome della Street Art.

Sabato 10 settembre 2022 dalle 11.00 per tutta la giornata sul muro della suggestiva passeggiata del Lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita a una giornata di live painting su quella che poi è la hall of fame uno spazio pubblico e libero i cui i ragazzi possano sperimentare la propria creatività artistica.

«Mad 21037 è diventato l’appuntamento fisso di fine estate – dichiara Valentina Boniotto Assessore alla Cultura del Comune di Lavena Ponte Tresa – dove giovani e meno giovani trovano l’occasione per confrontarsi sul linguaggio dell’arte di strada. MAD è fermento culturale , ringrazio gli sponsor e proloco per averci permesso di realizzare l’edizione 2022.»

Un’occasione da non perdere anche per il pubblico che potrà vedere lavorare live gli artisti.

«Eccoci anche quest’anno, per la terza annualità. Settembre sul lungolago di Lavena Ponte Tresa è ormai un appuntamento a cui non si può rinunciare. Ringraziamo l’Amministrazione e i sostenitori che rendono possibile l’evento e un grazie agli artisti che partecipano con grande entusiasmo. L’arte rimane un linguaggio universale, che abbatte ogni barriera, una forma di comunicazione per esprimere emozioni e per mandare messaggi. Quest’anno più che mai il nostro intervento acquista maggior significato dopo gli atti irresponsabili di marzo scorso.».

Gli artisti invitati: Sten, Kaio, SeaCreative, Borse, Luigi Vine Semeraro, Crea, Martino Natuzzi, Dadde, Christian.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Farmacia dott. Luigi Zocchi , Elettrosound di Boniotto, Proloco Lavena Ponte Tresa.

MAD è l’acronimo di Muri Artistici Diffusi e proprio su alcuni muri della città gli artisti hanno realizzato le loro opere. Il numero 21037 in qualità di Codice di Avviamento Postale di Lavena Ponte Tresa vuole contestualizzare l’intervento proprio nella bella cittadina affacciata sul Lago Ceresio.

La street art è la forma d’arte più diffusa nelle città, di fronte ad un murale i ragazzi possono ritrovarsi e discutere e lavorare insieme può diventare un’occasione di aggregazione e scambio di idee. I giovani hanno più facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, all’arte urbana in quanto parla direttamente a loro e di loro, delle cose che li riguardano, piuttosto che all’arte appesa in un museo. Partendo dalla comprensione dell’arte urbana i giovani possono avere l’occasione di provare a dipingere, riscoprire la propria creatività e vivere da cittadini attivi la propria realtà sociale.

Chiunque può partecipare mandando una mail a madwgart@gmail.com

Per informazioni Tel 335.5860986