Terzo Polo, Farioli guarda il bicchiere mezzo pieno: “Buon risultato a Busto Arsizio”

Gigi Farioli prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la notte elettorale che ha visto Fratelli d’Italia diventare il primo partito con il 26% dei voti e il centrodestra la coalizione che ha ottenuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato: «A Busto Arsizio abbiamo ottenuto un buon risultato che si aggira attorno al 12%, il centro siamo noi. Siamo all’inizio di un percorso per noi ma è chiaro che nel centrodestra non esiste più un ancoraggio al centro liberale, riformista ed europeo». Ora inizia un nuovo cammino verso le Regionali: «Sarà difficile per noi, visto il sistema elettorale ma ci saremo».