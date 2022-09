Il terzo settore varesino vuole partecipare alla riqualificazione dell’ex macello: ecco il progetto

Sulla spinta delle opportunità offerte dai bandi aggiudicati dalla pubblica amministrazione di Varese con i fondi PNRR nasce il “Comitato Varese Social District”, promosso da tredici enti e associazioni cittadine che si occupano di sociale, cultura, Economia Circolare, Food ed eccedenze alimentari. Un’unione di intenti che si propone di partire dal progetto di riqualificazione dell’ex Macello civico di Varese, per la quale il comune ha ottenuto importanti finanziamenti. QUI I DETTAGLI DEL PROGETTO ELABORATO DAL COMITATO

Portavoce del Comitato è Maurizio Ampollini, direttore del CSV Insubria: “La riqualificazione dell’area Ex Macello rappresenta una grande sfida e una grande opportunità per il Terzo Settore varesino in linea con il nuovo ruolo che la riforma del Terzo Settore gli assegna. Da qui l’impegno assunto nell’elaborare proposte utili per sedersi al tavolo delle trattative in modo costruttivo e dando voce alle risorse del territorio.”.

Cecilia Santo, vice portavoce Comitato, dell’associazione Covo afferma: “Il progetto presentato dal Comitato rappresenta una novità perché, oltre ad essere il frutto di un percorso di dialogo e co-progettazione, dà voce a una serie di esigenze del territorio che faticano a trovare sbocchi concreti. Il tema degli spazi è cruciale per Varese, soprattutto per il mondo giovanile e dell’associazionismo e questo progetto porta una visione politica ben chiara: sull’esistente si può fare un lavoro di rigenerazione urbana sostenibile per creare luoghi di aggregazione che non siano solo luoghi di consumo ma anche di crescita e autogestione.”

Il progetto architettonico è stato sviluppato su incarico del Comitato dagli architetti Giuliana Gatti (paesaggista), Lorenzo Serafin e Marco Zanini. Alla proposta del Terzo Settore hanno espresso interesse e gradimento anche realtà del mondo profit Benefit, operanti nel settore Food e della Sostenibilità oltre all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e ad Economia e Sostenibilità, ideatori della Food Policy del Comune di Milano per Expo 2015.