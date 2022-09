Il test d’ingresso a Medicina, il ritorno della Fiera di Varese e le ultime news sul basket nel podcast del 6 settembre

Le notizie di martedì 6 settembre

Centinaia i ragazzi che si sono riuniti martedì mattina davanti all’ingresso principale di Malpensafiere a Busto Arsizio, per tentare la sorte del test di Medicina. Solo 149 più 20 di odontoiatria i posti disponibili il prossimo anno all‘Università dell’Insubria. Quest’anno sono 1600 gli iscritti (suddivisi tra i due poli fieristici di Busto Arsizio e di Erba) che si sono sottoposti alla prova, quasi 800 in più rispetto all’anno scorso tra Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. Abbiamo provato a chiedere ad alcuni se il sistema attuale di selezione è rispondente alle loro aspettative e tutti ci hanno detto di no. Emblematica la risposta di una ragazza che ha definito il suo futuro “appeso a 60 crocette”.

Il sentiero nel quale per una caduta ha trovato la morte il giovane Karim, 14 anni, non era segnato nelle mappe, non presentava indicazioni di pericolo, ed è stato percorso da uno dei due gruppi nei quali la comitiva di sportivi varesini si era divisa per scendere a valle domenica scorsa dal rifugio Scaletta a Blenio, in Canton Ticino. È quanto emerge dalle informazioni a cui Varesenews ha avuto accesso per ricostruire il terribile incidente in montagna costato la vita al giovane di Bisuschio e al ferimento di altri due ragazzini: un quattordicenne di Induno Olona e un tredicenne originario di Mendrisio caduto in un secondo momento dopo un tentativo di prestare i soccorsi ai due precipitati. Continuano nel frattempo le indagini della polizia cantonale sul caso ed è atteso il risultato dell’autopsia disposta dal ministero pubblico di Lugano.

Dopo due anni di pandemia torna, dal 9 al 18 settembre, anche la Fiera di Varese. Si tratta del tradizionale appuntamento settembrino con eventi, incontri e una grande area dedicata allo Street Food ma soprattutto con oltre 100 espositori in prima linea per il rilancio economico della città e dell’intera Provincia di Varese. Ci racconta la nuova edizione della fiera Ivana Perusin, assessore alle attività produttive.

E veniamo allo Sport. Facciamo il punto sul basket varesino

Il torneo che si disputerà a Cagliari nel fine settimana del 10 e 11 settembre darà il via al ciclo di partite amichevoli previste dalla Pallacanestro Varese in vista del campionato di Serie A, che prenderà il via il prossimo 2 ottobre con Openjobmetis-Sassari.

Intorno alla squadra, oltre alla consueta attesa, c’è anche una certa curiosità per come è stata costruita. Il pivot, Tariq Owens, è alto ma molto leggero, manca un’ala forte “tradizionale” e in quel ruolo verrà utilizzato Justin Reyes. Per contro la batteria degli esterni è molto ben rifornita, perché il play Colbey Ross e gli altri americani Markel Brown e Jaron Johnson portano a Varese, almeno sulla carta, un’ottima miscela di velocità, precisione ed esperienza. A proposito di Ross, la risonanza magnetica al suo ginocchio dolorante ha dato esito positivo e così il regista potrà tornare subito al lavoro. Fermo ancora per qualche giorno, invece, lo stesso Owens, per un guaio muscolare.

La curiosità è data anche dalla presenza di un allenatore americano, giovane ed esordiente, ovvero il 40enne Matt Brase, che ha da subito impostato allenamenti volti a creare un quintetto rapido, aggressivo, pronto al contropiede e alla transizione offensiva. Dopo il ritiro di Gressoney la squadra è tornata a lavorare in città e alla prima seduta aperta al pubblico ha raccolto l’abbraccio di circa 400 tifosi. A conferma che l’attenzione, da queste parti, è sempre altissima quando si tratta di andare a canestro.

Quella che sta iniziando è inoltre la prima stagione gestita fin dal principio da Luis Scola, supportato nella proprietà dagli investitori australiani del Pelligra Group. Un accordo ufficiale ma che deve essere ancora definito nei particolari: altro motivo di grande interesse e curiosità da parte dell’ampio pubblico che ha a cuore le sorti del club biancorosso.

Per il podcast di VareseNews e V2 Media, Damiano Franzetti.