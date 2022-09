“The golden cage”, nuovo videoclip per la rockband varesina “The Inside”

Un nuovo videoclip per la rockband varesina ‘The Inside’ rilasciano un nuovo videoclip diThe Golden Cage, il primo estratto del loro ultimo album ‘Awaken’ uscito a marzo.

Il brano – registrato allo studio “Lo Studio Milano” è suonato da Emanuele Caldara alla chitarra e voce (coautore del testo insieme Gianluigi Deidda), Davide Bonaventura al basso, Marco Giurintano alla batteria. Video è invece realizzato da Maurizio Del Piccolo per Movie del Productions.

«Il brano – spiega la band – nasce dall’idea di libertà che si desidera dopo una situazione di oppressione e chiusura, che può essere una relazione come anche delle imposizioni o uno stato mentale, che porta a creare come una gabbia accomodante dove non ci si fa mancare niente ma manca sempre qualcosa di vitale come la libertà».

«Per il video abbiamo pensato di contrapporre appunto posti chiusi come la grotta e il teatro dove suoniamo a immagini di apertura e viaggio, ed il volo che toglie ogni confine. Nel brano si parla anche di un viaggio che il protagonista fa per lasciarsi dietro dei ricordi negativi e giunge alla fine del viaggio con una ritrovata serenità, ma anche una certa malinconia di fondo che nei nostri brani non manca mai».