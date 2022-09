Tifosi di hockey a raccolta: scatta la campagna abbonamenti dei Mastini Varese

A un mese esatto dalla “prima” di campionato – la IHL prenderà il via sabato 1 ottobre con Varese-Dobbiaco – i Mastini lanciano la campagna abbonamenti “We Are Back” che ha l’obiettivo di riportare i tifosi gialloneri “a casa”: dopo oltre due stagioni trascorse negli impianti di Milano e Como infatti, la squadra varesina tornerà a disputare allenamenti e partite nell’impianto di via Albani appena riaperto al pubblico. In un ambiente ampiamente ammodernato e divenuto molto più confortevole, anche per il pubblico, rispetto al passato.

Tre i settori in cui l’HCMV (la nuova società che si occupa della squadra senior) ha suddiviso le tipologie di abbonamento e le relative differenze di prezzo: Tribuna centrale gialla, Tribuna laterale gialla (due settori) e Curva. Le tessere daranno il diritto ai possessori di assistere a tutte le partite di campionato disputate alla Acinque Ice Arena, che siano quelle di stagione regolare o di playoff. Il numero ovviamente varierà a seconda di quanti incontri disputerà la squadra nella fase finale della IHL; di certo la prima e la seconda fase (master o qualification round) comprendono 13 gare garantite.

Accanto all’abbonamento intero e al ridotto per gli under 18, sono inoltre previste agevolazioni per i tifosi associati al club Mastini Forever per i quali sono previste tariffe speciali (sia intera sia ridotta) oltre alla possibilità di non pagare i diritti di prevendita. Per contattare e associarsi al club si può utilizzare la mail mastiniforever@libero.it. La società ricorda inoltre che i bambini al di sotto dei 6 anni non pagano l’ingresso (ma devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto) mentre i tifosi con disabilità superiore al 65% sono previste condizioni speciali.

COME FARE PER ABBONARSI

L’HCMV ha attivato due diverse modalità di adesione entrambe online: è bene sottolineare, infatti, che non sarà possibile sottoscrivere la tessera al palaghiaccio dove per il momento non è possibile allestire una postazione dedicata. Il club del presidente Bino invita quindi a non recarsi direttamente all’impianto perché comunque non ci sarà modo di soddisfare le richieste. Detto questo, restano due opzioni: abbonarsi sulla pagina dedicata del sito liveticket.it (CLICCANDO QUI) oppure inviando una e-mail alla società all’indirizzo hcmv.varesehockey@gmail.com. In questo caso andranno indicati il settore richiesto, il numero di posto (la piantina al link di liveticket), il tipo di abbonamento desiderato oltre alle generalità, alla propria mail e al proprio numero di telefono.

Una volta ultimate le procedure di acquisto, i tifosi dovranno salvare la ricevuta in formato .pdf e – possibilmente – stamparla: il documento sarà necessario per accedere al palaghiaccio alla prima partita di campionato qualora le tessere plastificata non fossero ancora disponibili. La mail hcmv.varesehockey@gmail.com può essere utilizzata per richiedere ogni tipo di informazione e, anche, per gli abbonamenti dedicati ai disabili.

I prezzi – che sono disponibili su Liveticket cliccando sui singoli posti (in questo caso comprensivi dei diritti di prevendita) – vanno dai 350 euro per l’intero in tribuna centrale (349,80) ai 122 euro (121,90) per il ridotto U18 Mastini forever in curva. L’intero in tribuna laterale costerà 286,20, l’intero in curva invece 222,60. La campagna “We are back” sarà disponibile per l’intero mese di settembre 2022.