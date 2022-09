Tombolate e burraco, frittelle e “giochi di una volta”: arriva la festa parrocchiale di Giubiano a Varese

E’ entrata nel vivo la festa parrocchiale di Giubiano a Varese, che vede il suo clou tra giovedì 15 e domenica 18.

Iniziata con la parte più spirituale e di comunità, con le sante messe di domenica 11, il consiglio pastorale di lunedì 12 e la santa messa di martedì 13, il primo incontro dedicato al quartiere e ai cittadini è per giovedì 15, organizzato in collaborazione con le Acli di Giubiano: la proiezione del film “Nowhere special“, con commento a seguire del critico cinematografico Silvio Pagliaro.

Venerdì 16 alle 19 è prevista cena a base di pizzocheri e alle 20.45 la grande tombolata, con tanti premi in palio.

Sabato 17 dalle 15 alle 19 ci sono i “Giochi di una volta” costruiti artigianalmente e realizzati per divertirsi insieme, tra generazioni. Alle 19 apertura dello stand gastronomico, con specialità della serata risotto al vino rosso e taleggio e polenta e salsiccia in umido. Dopo la cena per gli appassionati è previsto anche un torneo di burraco.

Domenica 18, dopo le messe, tornano i “giochi di una volta” che resteranno disponibili fino alle 19, mentre lo stand gastronomico aprirà anche a pranzo con specialità lasagne al forno e polenta e brasato. Dopo i giochi del pomeriggio le specialità della cena saranno invece Pasta e fagioli e polenta e bruscitt.

Sabato e domenica saranno in funzione anche la pesca di beneficienza e il mercatino, mentre la cucina, oltre alle specialità del giorno, avrà a disposizione tutti i giorni pasta al ragù, polenta e gorgonzola, panino con la salamella, gnocco fritto con affettati, crocchette di pollo e patatine fritte. Mentre come dolci ci sono le frittelle: allo zucchero o alla nutella.

Il ricavato delle festa sarà destinato alla copertura delle spese parrocchiali.