Torna a casa Nicolò, l’unico sopravvissuto della strage familiare di Samarate

Nicolò, l’unico sopravvissuto alla strage di Samarate è uscito dall’ospedale dopo 4 mesi e mezzo da quella maledetta mattina del 4 maggio in cui il padre Alessandro Maja, decise di sterminare tutta la sua famiglia. (Nella foto con il sindaco di Samarate Enrico Puricelli)

Nella villetta di famiglia in via Torino morirono, sotto i suoi colpi, la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta mentre il più grande riuscì miracolosamente a sopravvivere anche se in condizioni disperate.

Nicolò, 23 anni e un brevetto da pilota appena conseguito, è rimasto in coma per molto tempo e solo negli scorsi fine settimana ha iniziato ad uscire dall’ospedale, ospitato a casa dei nonni. Dal punto di vista mentale è lucido ma da quello fisico la strada è ancora lunga e dovrà continuare a seguire la fisioterapia. Ora starà dai nonni materni a Cassano Magnago.