Torneo di Parma: la Openjobmetis rimonta Brescia ma cede nel finale

Sarà di nuovo finale per il terzo posto per la Openjobmetis che nell’ultimo torneo prima dell’avvio del campionato viene battuta – al “Memorial Bertolazzi” di Parma – per 86-80 dalla Germani Brescia.

Una partita equilibrata, e questo fa ben sperare visto che la Leonessa è considerata avversaria d’alta fascia – ma comunque un altro KO in un precampionato con pochi acuti. Tra i maggiori protagonisti Justin Reyes, autore di 14 punti con 6/13 dal campo mentre Tariq Owens ha mostrato passi avanti dopo l’esordio incerto di mercoledì con l’Urania. Resta il nettissimo divario a rimbalzo a favore degli avversari, 49-36, che rimane una costante di queste partite di preparazione anche se Owens il suo dovere lo ha fatto (8).

Il primo tempo si conferma un tallone d’Achille per la OJM che scivola subito sotto di 10 lunghezze con gli ospiti brillanti al tiro. Ross e Reyes sono i migliori biancorossi nel quarto e riportano Varese a contatto, 23-21 al 10′. Nel secondo periodo però la Germani scappa di nuovo con i punti di Gabriel, Della Valle e Odiase; il vantaggio biancoblu tocca anche le 13 lunghezze prima che Owens e Brown riducano sul 45-36.

Il tempo di concedere un nuovo massimo vantaggio (+14), poi la Openjobmetis sale di tono anche in retroguardia: Caruso la porta sino al -6, poi Ross e i liberi di Ferrero fissano il parziale su 63-56 sempre per la squadra di Magro.

Una tripla di Brown e un gioco da 4 punti di Ferrero colmano subito il divario e danno a Varese l’unica parità a quota 63, ma il solito Gabriel rompe di nuovo l’equilibrio senza tuttavia riuscire a chiudere il match in anticipo. Si va alla volata lunga con Brescia che è davanti e ci resta mentre la OJM arriva a -3 con Brown ma si ferma lì per poi chiudere 80-86.

Domenica alle 17 la finale per il terzo posto: Varese trova una Reggio Emilia nettamente battuta da Trento nella seconda semifinale del torneo.