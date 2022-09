A Tradate il meeting nazionale “Sole Luna Pianeti” dell’Unione astrofili italiani

(foto di Manuele Quartiani) – Prende il via sabato 17 settembre a Tradate il meeting “Sole, Luna, Pianeti” organizzato dalla Uai – Unione Astrofili Italiani e dal Gat -Gruppo Astronomico Tradatese con il supporto del Parco Pineta, Fondazione Foam13 e Cooperativa Astronatura, che proseguirà per tutta la giornata anche domenica 18.

La due giorni di studi si terrà in presenza all’osservatorio astronomico Foam13, e potrà essere seguita anche online sulla piattaforma di web conference GoToMeeting.

Organizzato dalle sezioni nazionali di ricerca dell’Uai, il meeting sarà l’occasione per illustrare l’attività svolta nel corso dell’ultimo anno, per condividere i risultati raggiunti, per fornire a tutti i partecipanti spunti di riflessione e strumenti operativi per realizzare osservazioni e studi nei vari ambiti di ricerca amatoriale.

«Il meeting si sta affermando come uno dei più importanti appuntamenti per confrontarsi sulle esperienze osservative e i lavori degli astrofili impegnati nello studio del nostro Sistema Solare – spiegano gli organizzatori – Gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo continuo non solo degli strumenti di osservazione, ma anche delle tecniche osservative e degli strumenti di post-processing che consentono analisi di alto livello con strumenti alla portata di tutti. Il meeting sarà l’occasione per trasmettere le proprie esperienze in un clima di condivisione e confronto che è la base fondante della Uai stessa».

L’evento si aprirà con i saluti del Parco Pineta, della Fondazione Osservatorio Astronomico M13), del Comune di Tradate e del Coordinatore della Commissione Ricerca dell’Unione Astrofili Italiani Salvo Pluchino.

Verranno poi illustrati nel dettaglio i principali risultati raggiunti dalle Sezioni di ricerca nell’ultimo anno di attività e gli obiettivi per il prossimo anno. In programma interventi di relatori ben noti nel mondo astrofilo su varie tematiche, dall’imaging lunare alla ripresa fotografica dei moti apparenti del Sole, dal programma Saturno all’osservazione visuale di Marte.

Il Gat di Tradate sarà presente con cinque comunicazioni scientifiche.

Sono invitati a partecipare al meeting tutti i membri delle sezioni nazionali di ricerca e i soci Uai, gli astrofili interessati a collaborare con le sezioni, appassionati e semplici curiosi desiderosi di approfondire le proprie conoscenze astronomiche e di entrare in contatto con gli esperti dell’Uai.

Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone: https://meet.goto.com/197501469

Si può accedere anche tramite telefono: +39 0 230 57 81 80 Codice accesso: 197-501-469

Il programma

Sabato 17 settembre

Ore 15:00 – Saluto di benvenuto da parte del Parco Pineta, dell’Osservatorio FOAM 13 (Fondazione Osservatorio Astronomico M13), del Comune di Tradate, e del Coordinatore delle SNdR UAI Salvo Pluchino;

Ore 15:15 – Discussione sui risultati raggiunti dalle SNdR Sole – Luna – Pianeti UAI nell’ultimo anno di attività, e prospettive per gli obbiettivi per il prossimo anno;

Ore 15:30 – Paolo Bardelli (GAT): “La ripresa fotografica dei moti apparenti del Sole”;

Ore 16:00 – Fabio Verza (SNdR Luna UAI): “Imaging lunare: esordio, strumentazione e tecnica”;

Ore 16:30 – Cesare Guaita (GAT): “Pianeti 2022: un nuovo tipo di mostra didattica”;

Ore 17:00 – Coffe Break con visita al Planetario del Parco Pineta;

Ore 17:30 – Ivano dal Prete (SNdR Pianeti UAI, intervento on-line): “Il programma Saturno: problemi e prospettive”;

Ore 18:00 – Thomas Bianchi (SNdR Luna UAI, intervento on-line): “Il Programma Librazioni: osservare i dettagli lunari più nascosti”;

Ore 18:30 – Intervento interdisciplinare di Cesare Guaita (GAT): “Origine del fosforo biologico sulla Terra primordiale”;

Ore 19:30 – Fine dei lavori;

Ore 20:30 – Cena Sociale presso il ristorante Lyman situato nel centroTradate.

Domenica 18 Settembre

Ore 9:30 – Luciano Piovan (SNdR Sole UAI, intervento on-line): “Continua la ridotta attività solare del ciclo XXV”;

Ore 10:00 – Antonio Mercatali (SNdR Luna UAI): “I probabili Flash da Impatto Lunare del 2019 – 2020 – 2022”;

Ore 10:30 – Massimo Bianchi (SNdR Pianeti): “L’osservazione visuale di Marte, appunti di viaggio”;

Ore 10:50 – Coffe Break;

Ore 11:00 – Franco Taccogna (SNdR Luna UAI, intervento on-line): “Misura della distanza della Luna con la parallasse e con la triangolazione geodetica. Confronto dei risultati”;

Ore 11:30 – Piermario Ardizio (GAT): “Eclissi totali di Sole: la magia dei numeri”;

Ore 12:00 – Lorenzo Montanari (Astrofili Valdillasi): “Sole in triplo stack? Si può fare!”

Ore 12:30 – Paolo Ostinelli (GAT): “5000 immagini planetarie in una chiavetta USB”;

Ore 13:00 – Saluti finali e chiusura dei lavori del Meeting.