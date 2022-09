Trasferta insidiosa per il Varese: la Casatese è un osso duro

Tornerà in campo di mercoledì (28 settembre, ore 15) il Varese, dopo una domenica di pausa a causa del rinvio per le elezioni. Dopo il 2-2 casalingo contro il Seregno i biancorossi avranno una trasferta molto insidiosa a Casatenovo (Lecco), contro una Casatese ancora imbattuta in campionato (2 vittorie e 1 pareggio) e che sul campo amico sa essere molto pericolosa.

Per Disabato e compagni sarà un test importante da superare per consolidare le ambizioni di alta classifica. Mister Gianluca Porro dovrà fare a meno ancora di Francesco Gazo – che è però sulla via del recupero – e di Gianluca Piccoli, che invece ha avuto una ricaduta del guaio muscolare. Riguardo all’undici titolare non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto alle prime uscite, con Pastore che dovrebbe tornare dal primo minuto in attacco e Moleri confermato tra i pali.

Il primo a non fidarsi della Casatese è il tecnico biancorosso Porro: «Se abbiamo imparato qualcosa dalle ultime partite dobbiamo farlo vedere domani. Tutte le incognite, problematiche e situazioni che ci attendono le abbiamo analizzate in questi giorni. Da parte nostra mi aspetto una gara di grande intensità, con la capacità di affrontare le incognite nel modo giusto e la determinazione di fare di tutto per prendersi il risultato. La Casatese è una squadra che si è consolidata in categoria e che arriva da due playoff consecutivi. Hanno un grosso potenziale e giocano su un campo amico in tutti i sensi».

L’impegno infrasettimanale porterà il Varese in campo due volte in una settimana. «Siamo pronti e allenati per giocare due partite in quattro giorni – spiega Porro -. Dovessero esserci dei cambiamenti non sarà per il turnover ma per scelte funzionali alle squadre che andremo ad affrontare. Si è sempre detto che la nostra forza è il gruppo e tutti avranno modo e tempo di giocare, sapendo che bisognerà sempre farsi trovare pronti».

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.