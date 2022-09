Travolto e schiacciato da un furgone a Baveno, operaio in gravi condizioni

Un uomo di 50 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Novara dopo un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, giovedì 1 settembre, a Baveno.

Secondo quanto riporta Quotidiano Piemontese, l’operaio stava lavorando in via Donne della Resistenza, in località Oltrefiume, quando è stato travolto e schiacciato da un furgone in movimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e anche l’elisoccorso, trasportando il ferito in ospedale in codice rosso.