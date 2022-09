I Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno in concerto a Varese

Re-Start saluterà la stagione estiva con una grande iniziativa per il quartiere di Varese: il progetto, selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e avviato a ottobre 2020 per tre anni con lo scopo di raggiungere oltre 5000 ragazzi e ragazze e 500 famiglie nei comuni di Varese, Malnate e dintorni, a settembre entrerà nel nuovo anno di programmazione. L’appuntamento dopo le vacanze sarà con Strade Sonore, festival musicale e artistico alla sua prima edizione.

La kermesse inizierà nel pomeriggio nelle strade del quartiere con attività per bambini e famiglie, laboratori artistici, giocoleria, tornei sportivi, workshop e stand gastronomico. In serata (ore 21), protagonista sarà la grande musica dei Cor Veleno e dei Tre Allegri Ragazzi Morti, due tra le band più influenti della scena musicale alternativa italiana, la cui musica attirerà moltissimi fans. Il programma definitivo degli altri “ingredienti” della giornata sarà comunicato a settembre.

La manifestazione sarà a ingresso gratuito ed è organizzata da Re-Start, progetto che ha come capofila la cooperativa sociale Naturart e un partnerariato di associazioni, onlus, istituzioni e cooperative sociali, tra cui La Miniera di Giove, il Comune di Varese e Gorillas Varese: solo in città. le iniziative coinvolgo almeno tre quartieri, Bustecche, San Fermo e Bizzozero.

Ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa tra gli adolescenti, diminuendo la dispersione e l’abbandono scolastico, valorizzando il protagonismo dei minori, il ruolo centrale delle famiglie e la partecipazione attiva di tutta la comunità. A finanziare il progetto, con un contributo di oltre 800mila euro, è l’Impresa Sociale Con i Bambini: infatti, Re- Start è stato selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org). Potete seguire le attività di Re-Start anche su Facebook (Restart.VareseMalnate) e su Instagram (restart.varesemalnate).