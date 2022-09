Dopo tre anni torna la tradizionale festa di S. Michele all’omonima alpe

In programma domenica 4 settembre. “Ci proponiamo di offrire una giornata indimenticabile per grandi e piccini completamente immersa nella natura”

Domenica 4 settembre ritorna dopo tre anni di fermo la tradizionale festa di S. Michele, all’alpe omonima, nel comune di Porto Valtravaglia. Quest’anno il tema è legato alla natura e sarà “la montagna”.

Un evento tanto atteso che per questa “edizione” vedrà la partecipazione di associazioni agricole e sportive legate al territorio e dislocate nelle valli circostanti alla frazione. La festa prenderà il via alle 10:00 e le attività saranno tante e di vario tipo. Nell’area della pineta l’associazione Black Sheep allestirà un poligono per softair mentre l’ASD Club The Bears organizzerà delle partite di paintball.

Per questa occasione tra le 11:00 e le 12:00 è previsto l’arrivo delle ciclopedalate guidate organizzate dall’associazione Mountain Bike Club San Martino. I giri partiranno da due punti, Villa Bozzolo e Mesenzana, e ci si può prenotare contattando il 3388928821.

Tra le altre sarà presente un’esposizione con didattica di rapaci notturni e diurni a cura dell’ azienda Agricola Terra incantata e una didattica su animali selvatici guidata da SKADI. Durante tutta la giornata verranno esposti animali da cortile e per i più piccoli ci sarà la possibilità di fare un giro sui pony grazie all’azienda Agricola Pira Team.

Le proposte non finiscono qui. Sarà possibile provare un vero tornio per la lavorazione del legno insieme a Corrado Schiavi, pranzare presso il ristorante della frazione oppure gustare le pietanze sublimi proposte dagli stand gastronomici.

Insomma, una giornata indimenticabile, rivolta a grandi e piccini e completamente immersa nella natura, vi attende. «Vi aspettiamo» concludono gli organizzatori.

Cliccando qui troverete la locandina completa di tutti gli eventi. Per ulteriori informazioni contattare il 342 7671381