Tre Valli, Gran Fondo e le altre: ecco le modifiche della viabilità di Varese per le gare ciclistiche

Le manifestazioni legate alla Tre Valli portano a Varese atleti, appassionati e tifosi, ma anche cambi della viabilità, da qualche anno a questa parte anche in più di una giornata.

Granfondo, cronometro, gara classica, gara femminile e la prima edizione della Gravel experience porteranno quest’anno tre giorni di gare in città, con altrettante modifiche alla viabilità: sabato 1, domenica 2 e martedì 4 ottobre.

In particolare, per tutti e tre i giorni – o meglio, dalle 00 di sabato 1 alle 24 di martedì 4 ottobre – piazza Ragazzi del ’99 resterà chiusa al traffico e sarà disposto il divieto di sosta per tutta la sua estensione.

Poi ci saranno provvedimenti diversi per ogni giornata di gara: sabato 1 ottobre, giorno della

granfondo e della gara a cronometro, la viabilità interesserà innanzitutto la zona intorno a viale Valganna, sede del tracciato, che parte e arriva all’Ippodromo : divieti di transito, direzioni obbligatorie, divieti di sosta e doppio senso di circolazione riguarderanno quindi solo questo comparto.

Più precisamente, largo Martiri della Libertà resterà chiuso dalle 13 di venerdì 30 settembre alle 24 di sabato 1 ottobre e mentre dalle 12 alle 20 di sabato 1 saranno chiuse in particolare via Albani, via Butti, via Appiani, via Ferraris e viale Valganna, quest’ultima nel tratto tra viale Ippodromo e la rotatoria del viadotto Valganna.

Domenica 2 ottobre è invece il giorno della Granfondo Tre Valli: Il tracciato interesserà il centro città, viale Valganna/Ippodromo e poi, nella sua conclusione, la SP1 da Calcinate del Pesce alla Schiranna, via Valle Luna, Masnago e il centro.

In particolare, via Sacco resterà chiusa dalle 00 alle 15.30 di domenica 2. Il gruppo di vie del centro di Via Volta, via Bernascone, largo Sogno, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Staurenghi, via San Francesco, via Lonati, piazza Motta e viale sant’Antonio (quest’ultimo nel tratto compreso tra via degli Alpini e piazza Motta) resterà chiuso dalle 3 di notte alle 15.30.

Via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari (nel tratto compreso tra piazza Beccaria e viale Ippodromo), viale Ippodromo e viale Valganna (nel tratto tra viale Ippodromo e la rotatoria del viadotto Valganna), saranno chiuse dalle 8.30 alle 15.30.

La SP1 alla Schiranna, nel tratto compreso tra via Corridoni e via Vigevano, la Via Vigevano (Nel tratto compreso tra la rotatoria della SP1 e via del Molino), via del Molino, via Valle Luna, largo della Pesa, via Giordani, via Piemonte, via Sanvito, via D’Adda e via Benedetto Marcello saranno chiuse dalle 11.30 alle 15.30.

Nelle vie interessate sarà in vigore per tutta la giornata di domenica il divieto di sosta.

Martedì 3 è invece il giorno delle gare principali: la Tre Valli Varesine e della Tre Valli Varesine Women.

La gara femminile partirà alle 9.30 da Busto Arsizio, entrerà in Varese intorno alle 10.20 e si concluderà in via Sacco intorno alle 12.

La gara maschile partirà da Busto Arsizio alle 12, entrerà nel Comune di Varese intorno alle 12.50 e si concluderà in via Sacco tra le 16.30 e le 17.10.

La gara – e le relative interdizioni – interesseranno il centro e le zone di Bobbiate, Casbeno, Masnago, Calcinate del Pesce, Valle Luna e Schiranna.

In particolare, il divieto di transito coinvolge via Sacco per tutto il giorno e via Bernascone (Nel tratto tra via San Francesco e via Sacco), viale Sant’Antonio (Tra via degli Alpini e via Lonati) piazza Motta e via Lonati dalle 12 di lunedì 3 fino a termine esigenza martedì 4.