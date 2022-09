Tre Valli Varesine, pronti al conto alla rovescia: i dettagli sulle quattro gare

Prenderanno ufficialmente il via sabato 1 ottobre gli eventi internazionali organizzati dalla Società Ciclistica Alfredo Binda con grandi novità per gli amatori e grandi campionesse e campioni per le gare professionistiche.

L’intera programmazione è stata presentata a Villa Recalcati: ad attendere gli atleti ci sono la 1° Tre Valli Varesine Gravel experience; la 6° Gran fondo tre Valli Varesine – Uci Gran fondo world series; la 2° Tre Valli Varesine women’s race | E-work e, naturalmente, la 101° Tre Valli Varesine – Uci proseries.

Ecco tutti i dettagli di ogni competizione:

1° TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE

Si inizia subito con la novità: la 1° edizione della TRE VALLI VARESINE GRAVEL EXPERIENCE, una manifestazione dedicata agli amatori che si vogliono cimentare in questa nuova e appassionante disciplina che in pochi anni ha già riscosso un successo planetario. La Gravel aperta a tutti e con ogni tipo di bicicletta (mountain bike, gravel, e-bike) si sviluppa su un tracciato di circa 70 km affascinante dal punto di vista paesaggistico, immerso nella natura, che tocca il lago Maggiore, il lago di Varese e il lago di Monate. Un’occasione inedita per la scoperta di luoghi inesplorati del nostro territorio pedalando su un percorso prevalentemente sterrato: tanto divertimento e un ristoro speciale ad Ispra con pasta e fagioli vino rosso.

Ritrovo sabato mattina 1° ottobre a partire dalle 8:15 ai Giardini Estensi di Varese per la consegna dei kit di partecipazione, le ultime iscrizioni.

Partenza da via Sacco dalle 8:30 alle 9:30 e rientro stimato per le 14:00

6° GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE – UCI GRAN FONDO WORLD SERIES

Sabato 1° ottobre nel pomeriggio è in programma la CRONOMETRO INDIVIDUALE. Ritrovo dalle 14:30 alle 15:00 davanti all’Ippodromo di Varese (Piazza Martiri Della Libertà) con le attività di controllo bici, prova percorso chiuso al traffico e dalle 15:00 alle 17:30 partenze scaglionate per categorie di età lungo un percorso di 22 chilometri attraverso la Valganna.

Domenica mattina 2 ottobre prenderà il via la 6ª edizione della 6° GRAN FONDO TRE VALLI VARESINE, un’occasione imperdibile per i ciclisti amatori di vivere una giornata da professionisti con le strade chiuse al traffico. Il percorso della granfondo sarà quello del mitico Mondiale Granfondo di Varese 2018 con quasi 130 km di strade presidiate dallo staff tecnico. Il medio fondo sarà di oltre 100 km. La Granfondo Tre Valli Varesine offre l’emozione di sfidare se stessi tra laghi prealpini, borghi storici, faticose salite e adrenaliniche discese che la provincia di Varese offre attraverso la Valcuvia, la Valganna, la Valceresio costeggiando il lago Maggiore, il lago di Varese e il lago Ceresio, a pochi chilometri dalla Svizzera e da Milano.

Sia la cronometro individuale in programma sabato che la 6° Granfondo Tre Valli Varesine del 2 ottobre sono prove valide per la qualificazione al 2023 UCI Granfondo World Championship a Glasgow, in Gran Bretagna.

Sarà anche la tappa conclusiva del circuito SPECIALIZED Granfondo Series, una nuova proposta che unisce 4 manifestazioni in un unico format disegnato su misura per i ciclisti alla ricerca delle grandi emozioni.

2° TRE VALLI VARESINE WOME’S RACE | e-work

Martedì 4 ottobre è la giornata dei professionisti: si inizia la mattina con la 2° TRE VALLI VARESINE WOME’S RACE | e-work

Sarà il Museo del Tessile della Tradizione Industriale, nel cuore della città di Busto Arsizio, a ospitare il quartier tappa con la presentazione delle 22 squadre femminili iscritte, 7 delle quali della categoria World Tour. Attese le più forti atlete del momento come Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo (campionessa del Mondo in carica), Letizia Paternoster, Amanda Spratt e Arlenis Sierra Cañadilla, vincitrice della prima edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work.

101° TRE VALLI VARESINE – UCI PROSERIES

Martedì 4 ottobre dalle 10:30 al Museo del Tessile di Busto riflettori puntati sulla 101° edizione della Tre Valli Varesine. Qui sfileranno le più importanti squadre ciclistiche del panorama mondiale che prenderanno il via alle 12:00 al km 0 davanti a Palazzo Gilardoni: iscritti 25 team, di cui 16 World Tour. Attesi grandi campioni del calibro di Tadej Pogačar e Primož Roglič.

Anche la 101° edizione sarà “elettrizzante” in tutti i sensi. Confermata la partnership con il Centro Car Cazzaro di Saronno che fornirà tutte le auto dell’organizzazione a seguito della gara totalmente elettriche grazie all’accordo con DACIA Italia.

La Tre Valli Varesine sarà trasmessa in diretta da RAI2 e in differita da RAI Sport, uno strumento fondamentale capace di portare le bellezze della provincia di Varese in mondovisione.

A rendere possibile l’organizzazione di questi grandi eventi ciclistici, contribuiscono in maniera significativa facendo squadra Istituzioni pubbliche come il Ministero del Turismo, Regione Lombardia, il Comune di Busto Arsizio, il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese con la sua Varese Sport Commission, la Comunità Montana Valli del Verbano.

A loro si affiancano enti e aziende del territorio che supportano la Società Ciclistica Alfredo Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport come: BANCO BPM, e-work, HUPAC, FERROVIE NORD, MAPEI, SPECIALIZED, TIGROS, ELMEC, All4Cycling, ProAction, ReAction, FSA, Vision, Chicco d’Oro, GoodCure by HSA Cosmetics.

Fondamentali supplier sono Santero Vini, Consorzio Miele Varesino, consorzio Formaggella del Luinese.

Fondamentale il supporto della Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri della Provincia di Varese, alla Guardia Di Finanza, Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Varese, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Anas Lombardia, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana Varese con l’Ospedale di Varese, AREU 112. Una novità di quest’anno il prezioso supporto garantito dell’Associazione Nazionale Carabinieri che supporteranno la S.C. Binda nella gestione delle persone di staff sul percorso a presidio della sicurezza degli eventi.