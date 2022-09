Trovata senza vita l’anziana dispersa in Val Vigezzo

Attorno alle 8 di questa mattina, venerdì 9 settembre in Val Vigezzo è stata ritrovata senza vita l’anziana dispersa da ieri sulle montagne della Valdossola. La signora è stata rinvenuta circa tre quarti d’ora dopo l’inizio delle operazioni di ricerca che avevano dato esito negativo per l’intera giornata di giovedì.

Ci sono indagini in corso da parte del soccorso alpino della guardia fai finanza ma dalle prime informazioni la morte sarebbe dovuta ad una scivolata. Salvo il cane in compagnia della donna. Sono attese indicazioni da parte della procura della repubblica di Verbania per la rimozione della salma e alle operazioni di ricerca hanno partecipato oltre al soccorso alpino Valdossola anche il Sagf, vigili del fuoco e protezione civile. Le ricerche della anziana, 81 anni, erano partite giovedì a Caprezzo, anche attraverso i sistemi Dedalo per la ricerca dei cellulari.