Trovato senza vita un cercatore di funghi di Mornago nei boschi dell’Ossola

Si chiamava Graziano Favaro, era di Mornago e aveva 79 anni l’uomo trovato senza vita nei boschi di Re, sulle montagne dell’Ossola. Era andato a cercare funghi in compagnia del fratello sui sentieri della frazione Dissimo nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre.

Nella ricerca i due si erano divisi e del 79enne, sprovvisto di cellulare, si erano state perse le tracce. Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi con i volontari della stazione di Valle Vigezzo del Soccorso Alpino civile e i militari del Sagf che si sono adoperati nella ricerca. Le squadre lo hanno rinvenuto intorno alle 19 di sera, purtroppo senza vita in fondo ad un canalone.

L’incidente arriva a pochi giorni da un’altra tragedia simile, sempre in val Vigezzo. Un uomo di 56 anni era caduto mentre era in cerca di funghi insieme ad un amico tra l’Alpe Verzasca e l’Alpe in Braghi, non lontano da Druogno e Santa Maria Maggiore, in frazione di Buttogno.

L’uomo era precipitato per diverse decine di metri ed è morto a causa delle ferite riportate nella caduta. La vittima ha 56 anni, si chiamava Giorgio De Bernardi di Olgiate Olona.