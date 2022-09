“E tu, sai come si vota?”, a Laveno un incontro sulle prossime elezioni

L’evento è in programma per mercoledì 21 settembre, alle 20 e 30 ed è stato organizzato dal Consiglio Giovani in vista del voto del 25 settembre. Parteciperanno alcuni dei rappresentanti dei maggiori partiti politici

È in programma per mercoledì 21 settembre l’incontro voluto e organizzato dal Consiglio Giovani di Laveno Mombello e dedicato alle prossime elezioni e dal titolo “E tu…sai come si vota?”.

L’appuntamento è alle 20.30 in Piazza Caduti del Lavoro (in caso di maltempo l’evento verrà spostato all’interno) ed è diviso in due parti: la prima vedrà una introduzione sul sistema elettorale a cura di Chiara Imperiale, laureanda presso l’Università degli Studi dell’Insubria, la seconda parte vedrà un dibattito politico con alcuni dei rappresentanti dei maggiori partiti politici. Modera l’incontro Ilaria Notari, giornalista di VareseNews.