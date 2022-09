Turbigo, notte di fuoco con un morto e un ferito grave

E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di sparatoria avvenuta la notte scorsa a Turbigo. Durante una festa, per qualche commento o sguardo ritenuto offensivi, un uomo di 34 anni ha reagito sparando contro un ventenne una serie di colpi d’arma da fuoco. Soccorso, il giovane è deceduto all’arrivo all’ospedale di Legnano.

La reazione degli amici del ventenne è stata quasi immediata. Hanno colpito duramente chi aveva sparato riducendolo in fin di vita. Adesso, è ricoverato a Gallarate in codice rosso. In ospedale, a Busto Arsizio, anche un 23enne, in codice giallo.

Su posto sono intervenute i carabinieri del comando di Legnano e le ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e di Busto Arsizio.

Seguiranno aggiornamenti