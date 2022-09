Turismo sostenibile sul lago di Varese, se ne parla in Camera di Commercio

L’incontro è fissato per mercoledì 21 settembre. Si discuterà delle pratiche per promuovere una frequentazione amica dell’ambiente e del ruolo dei pescatori

Un incontro per discutere sullo sviluppo di un turismo sostenibile del Lago di Varese nuovamente balneabile dopo 50 anni. L’evento si terrà in Camera di Commercio a Varese mercoledì 21 settembre dalle 14.30 alle 16.30.

Tra i contenuti dell’incontro ci saranno: le pratiche per uno sfruttamento turistico del Lago in sintonia coi bisogni dell’ambiente e il ruolo che i pescatori potranno avere in questo progetto.