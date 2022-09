Tutti gli eventi della Settimana europea della mobilità a Busto Arsizio

Questo il programma completo della settimana che va dal 16 al 22 settembre

Venerdì 16 settembre

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00: Convegno di apertura – Better Connections in collaborazione con: A2A Smart City S.p.A.

Molini Marzoli – Sala Tramogge – Via Molino 2

Sabato 17 settembre

Ore 9.30: Camminata a 6 zampe

organizzata da: APAR e Free Runners Team a cura di: Assessorato Sport

Parco Museo del Tessile – Via Volta

Ore 11.00: Inaugurazione Ciclovia M. Polo

Ore 16:30: Baby Bus e Baby Patente a cura di: Polizia Locale, Stie SpA, Comitato CCC Busto Arsizio e FIAB

Safety Stand

a cura di: Croce Rossa Italiana e Polizia Locale

Via Bramante

Ore 17.00: Inaugurazione Cavallotti Garden

Via Cavallotti

.Ore 17.30: Mobility point- 1° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 18.00: Aperitivo On Street a cura di: Attività commerciali della zona

Via Cavallotti

Ore 20.45: Tango sotto le stelle – Esibizione di milonga organizzata da: Associazioni di ballo

Piazza Stanta Maria

Domenica 18 settembre

Dalle 8.00 alle 23.00: Apertura Cavallotti Garden

Via Cavallotti

Ore 8.00: Saluto al Sole – Sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello

10.00-12.00/ 16.30-19.00: Baby Bus e Baby Patente

Via Bramante

a cura di: Polizia Locale, Stie SpA, Comitato CCC Busto Arsizio e FIAB

10.00-18.30: Safety Stand

a cura di: Croce Rossa Italiana e Polizia Locale

Via Bramante

Ore 10.30 / 11.30: Laboratori didattici a cura di: Didattica Museale e territoriale

Ore 11.00: Mobility point – 2° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 16.00: Sfilata Busto Folk a cura di: Assessorato alla Cultura

Largo Giardino

Ore 17.00: Mini Pedibustis Tour

a cura di: Liceo Artistico Paolo Candiani, Coreutico Musicale Pina Bausch

Piazza San Michele

Ore 20.45: Poesie sotto le stelle

Piazza Santa Maria

Lunedi 19 settembre

Dalle 7.30 dalle 23.00: Apertura Cavallotti Garden

Via Cavallotti

Ore 7.30: Saluto al Sole – Sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello

Via Cavallotti

Dalle 9.30 alle 12.00: School on Street – lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità

organizzata da: Scuole cittadine

Via Cavallotti

Ore 11.00: Inaugurazione nuova strada scolastica e presentazione progetto urbanismo tattico

Scuole Marco Polo – Via Azzimonti

Ore 18.00: Mobility point – 3° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 20.45: Drive In Bike – Cinema in bici sotto le stelle a cura di: ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

Via Cavallotti

Martedì 20 settembre

Dalle 7.30 alle 23.00: Apertura Cavallotti Garden

Via Cavallotti

Ore 7.30: Saluto al Sole – Sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello

Via Cavallotti

Dalle 9.30 alle 12.00: School on Street – lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità

in collaborazione con: Scuole cittadine

Via Cavallotti

Ore 18.00: Mobility point-4° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 20.45: Drive In Bike – Cinema in bici sotto le stelle a cura di: ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

Via Cavallotti

Mercoledì 21 settembre

Dalle 7.30 alle 23.00: Apertura Cavallotti Garden

Via Cavallotti

Ore 7.30: Saluto al Sole – Sessione di Yoga con il maestro Pietro Chiarello

Via Cavallotti

Dalle 9.30 alle 12.00: School on Street – lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità

organizzata da: Scuole cittadine

Via Cavallotti

Ore 18.00: Mobility point- 5° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 20.45: Liceo in Piazza

a cura di: Liceo Artistico Paolo Candiani, Coreutico Musicale Pina Bausch

Piazza Santa Maria

Giovedì 22 settembre

Dalle 8.00 alle 19.00: *ZTLarge – allargamento ZTL cittadina e pedonalizzazione delle piazze Garibaldi e Trento Trieste

Ore 11.00: BustoinBici – Riprendiamoci le strade

Percorso cittadino con arrivo in Piazza Garibaldi a cura di: Legambiente e scuole cittadine

Dalle 9.30 alle 12.30: Convegno di chiusura – Smart & Sustainable City –

La Busto che Vorrei – Premiazione “La Busto che Vorrei” e consegna Mobility Awards

Malpensa Fiere

Ore 18.00: Mobility point – 6° incontro tematico

Via Cavallotti

Ore 19.00: BARun4 Mobility & Charity – Camminata e raccolta fondi a sostegno del progetto Battiamo le Leucemie del Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio a cura di: Associazioni podistiche cittadine

Via Manara

Dal 16 al 22 settembre

Roadpol Safety Days – Stay Alive and Save Lives – Campagna di sicurezza stradale a cura di: Polizia Locale

Durante tutte le iniziative contrassegnate dal simbolo della Settimana saranno distribuite ai primi 30 partecipanti le Mobility Coins raffiguranti le mascotte della Settimana Europea della Mobilità