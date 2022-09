Ubriaco in viale Borri a Varese dà in escandescenze durante l’identificazione, arrestato

Le volanti della polizia di Stato di Varese hanno arrestato nella serata di ieri, martedì 20 settembre, un uomo straniero che nel corso di un controllo di polizia si è rifiutato di declinare le generalità dando in escandescenze subito dopo.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata in Viale Borri quando una volante a si è fermata per identificare alcune persone in stato di ebrezza. L’uomo, un sudamericano, è stato condotto in carcere in stato di arresto ed è finito nella tarda mattinata di mercoledì di fronte al giudice per la convalida della misura. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.