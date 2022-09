Uffici, palestra e campo da basket: la Enrico Colombo SpA inaugura la sua nuova sede

La Enrico Colombo SpA, azienda leader nel mercato della costruzione di impianti tecnologici e impianti industriali, ha inaugurato la sua nuova, avvenieristica sede a Sesto Calende in via Merigio. Si tratta di un polo da 1600 metri quadrati di uffici, 8 sale riunioni, una sala corsi, palestra aziendale, campo da basket esterno e 80 parcheggi costruita in sette mesi.

Galleria fotografica Inaugurazione nuova sede Enrico Colombo spa 4 di 7