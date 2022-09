Uisp riaccende i motori in tutta Italia: “Promuoviamo la voglia di futuro”

(d. f.) Come promesso a inizio estate, riparte quest’oggi la rubrica curata da UISP Varese e ormai da anni di casa sulle pagine digitali di VareseNews. Come di consueto, ogni mercoledì troverete due articoli principali e il notiziario con una serie di informazioni utili sia a livello locale, sia nazionale e talvolta su progetti con un respiro anche al di fuori dei confini. Inauguriamo la seconda parte dell’anno con un editoriale del presidente nazionale Tiziano Pesce.

NOTIZIARIO UISP del 21/09/2022

NAZIONALE – Messaggio del presidente Tiziano Pesce

L’impegno e i valori di Uisp



«L’Uisp guarda alla nuova stagione con rinnovato impegno e la responsabilità di essere una delle reti associative nazionali maggiormente presenti sull’intero territorio, dalle città alle periferie, dalle coste alle aree interne e alle montagne – afferma in un appassionato editoriale il presidente nazionale di Uisp Tiziano Pesce, sottolineando l’impegno di Uisp per sostenere l’accessibilità della pratica sportiva e il valore dello sport sociale nel post Covid – Nel vivere mesi intensi di positiva ripresa delle attività, siamo però consapevoli di attraversare una fase storica ancora particolarmente complessa. La pandemia non è ancora definitivamente superata, i conflitti bellici in corso peggiorano il quadro complessivo nel quale si muove l’intero pianeta; la crisi energetica e il caro bollette, l’inflazione e la diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, le crisi ambientali, sono soltanto alcune delle emergenze più gravi. Il nostro impegno è teso a promuovere voglia di futuro, la coesione sociale, i sani e corretti stili di vita, la salute, per le cittadine e i cittadini di ogni età».

VELA – J/70 Cup: il 2022 è l’anno di Viva

C’è un nuovo nome nell’albo d’oro dei vincitori della J/70 Cup, circuito italiano dallo spirito internazionale organizzato da J/70 Italian Class che quest’anno ha richiamato tra le sue fila quasi cento equipaggi in rappresentanza di sedici nazioni: il nome è quello di Viva, l’equipaggio degli armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan, che ha chiuso la stagione 2022 con una scia di successi da record.

La società sportiva Spring Sailing Team, a cui afferisce Viva, è affiliata Uisp.

A Riva del Garda, location dell’ultimo evento della stagione, Viva ha fatto incetta di premi: in primis, ha messo il sigillo sulla tappa, probabilmente la più competitiva tra le quattro disputate nel corso di questa stagione con settanta equipaggi sulla linea di partenza, lasciandosi alle spalle gli Americani di Rowdy e la connazionale DAS Sailing Team di Alessandro Zampori.

Le prestazioni di Riva del Garda hanno permesso all’equipaggio di Molla-Pavan di conquistare anche il titolo Italiano, messo in palio nella tappa gardesana valida come Campionato Italiano Assoluto, e la Garmin Cup, assegnata ad ogni evento alla miglior barca nella giornata del sabato.

I parziali delle otto prove completate sull’Alto Garda, con condizioni estremamente sfidanti, ora tesa sempre oltre i 15-17 nodi e onda formata, sono andati a delineare anche il ranking finale della J/70 Cup 2022: così, al termine di venticinque prove completate in quattro località (Punta Ala, Alassio, Rimini e Riva del Garda), Viva ha fatto sua la vittoria di quello che al momento è uno dei circuiti di monotipia più affollati e competitivi al mondo, lasciandosi alle spalle, per soli 4 punti e al termine di un testa a testa risolto solo con le ultime prove della stagione, DAS Sailing Team e Notaro Team di Luca Domenici.

VARESE – Ginnastica dolce, gag, pilates, psicomotricità

Ripartono i corsi Uisp in piazza De Salvo a Varese. Dal 19 Settembre sono ripartiti i corsi di ginnastica in presenza presso la sede Uisp Varese, ma anche online, per consentire allenamenti da casa. Il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 17.45, ginnastica adulti a rotazione, con Rita Di Toro. Il lunedì dalle 8.30 alle 9.15 e il mercoledì dalle 14.30 alle 15.15, ginnastica dolce (sempre con la vulcanica Rita). Per i bambini da 6 a 10 anni, l’appuntamento con il corso di psicomotricità è ogni venerdì, dalle 15 alle 16, mentre i piccoli di età compresa tra i 3 e i sei anni si alleneranno a seguire, dalle 16.15 alle 17.15 (il corso è tenuto dalla dolcissima Giulia Canizzaro).

Per tonificare il corpo, l’energica Sara Giusti aspetta tutti, in presenza e online, il lunedì dalle 19 alle 19.45 con gag-total body. Giovedì, stessa ora, stesso corso, ma solo online. Il pilates si svolge il lunedì dalle 19.55 alle 20.40 (in presenza e online), martedì dalle 15.15 alle 16 in presenza, giovedì dalle 15.15 alle 16 e dalle 19.55 alle 20.40 online. Per fare una prova gratuita, chiamare 0332-813001 oppure scrivere a varese@uisp.it.