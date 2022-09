Ultimi giorni di campagna elettorale: Raffaele Cattaneo in diretta su Varesenews

Mancano quattro giorni all’apertura delle urne di domenica 25 settembre e per i candidati sono le ultime occasioni per condurre la campagna elettorale. Tra loro anche l’assessore regionale Raffaele Cattaneo candidato nel collegio plurinominale del Senato per il partito “Noi moderati”. Cattaneo sarà intervistato in diretta da Varesenews mercoledì 21 settembre alle ore 9.30. È possibile seguire l’intervista qui o sulla pagina Facebook di Varesenews.