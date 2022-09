Ultimo appuntamento con “Arte in trotto” con le fotografie delle Cave di Molera

Ultimo fine settimana per il calendario di eventi di “Arte in Trotto” le esposizioni artistiche che da maggio hanno coinvolto artisti del territorio per mettere in evidenza le bellezze della Valle del Lanza.

Domenica 2 ottobre saranno protagonisti nella Cascina dei Mulini del Trotto di Solbiate con Cagno, tra Malnete e Cantello, le foto a tema “Le Cave di Molera” di Pino Bartolaccini.

Tra le iniziative parallele ci sarà il laboratorio di scultura di molera – oltre all’esposizione di alcune opere – di Sara Somaini, dal titolo “Alla riscoperta dei Picaprea”.

Non mancheranno le esplorazioni fra i reperti del “Bestiario del parco “ e le visite guidate alle cave di Molera con le Gev del Parco.