Ultimo weekend per la Fiera di Varese che ha già raggiunto le 27.000 presenze

A sette giorni dall’inizio della 44esima edizione di Fiera di Varese si sono sfiorate le 27.000 presenze. Soddisfatti i 120 espositori presenti in fiera e si conferma molto apprezzata l’Area Street Food. Grande successo di pubblico anche per gli eventi e i Talk Show, così come le dirette radiofoniche a microfoni aperti del Media Partner Radio Millennium. Sempre presente per tutta la durata della manifestazione lo spazio tutto dedicato al “Recupero del Patrimonio Edilizio” con Camera di Commercio di Varese e l’Associazione costruttori edili della provincia di Varese (Ance) che ha fornito ai visitatori e agli operatori economici, informazioni con le ultime novità sull’utilizzo dei bonus fiscali. È partito invece mercoledì 14, sotto i migliori auspici, lo Speciale Benessere che prosegue fino alla chiusura dei padiglioni della Schiranna, domenica 18 settembre.

EVENTI IN PROGRAMMA PER IL 2° FINE SETTIMANA

Si prosegue oggi, venerdì 16 settembre, in area Incontri e Cultura, con l’incontro benessere dal tema “Riflessologia Vietnamita” e alle 18.30 si terrà il workshop tecnico dal tema “Canne fumarie Sicure. Risparmio & Sicurezza” a cura di AN Camini, per chiudere alle 21.00 con un altro incontro benessere dal tema “Shiatsu, il tocco che viene da cuore” a cura di Jula Giovanna. Il tendone nell’Area Spettacoli sarà invece animato dalle 19.30 da Michele Marocco di Varese Sport che presenterà Città di Varese Calcio dalla prima squadra alle giovanili.

Sabato 17 si parte alle ore 15.00 in area Incontri e Cultura, con l’incontro benessere dal tema “Eccellenza nel settore cosmetico, la Bava di Lumaca” a cura di Helixita per proseguire alle ore 17.00 con il “Racconto dell’esperienza de I Cammini Paralleli – Qi Gong e Tai Chi della Scuola Itcca Italia su La Via Francisca, mentre alle ore 19.30 nel tendone nell’Area Spettacoli si terrà la presentazione della stagione sportiva 22/23 di

Rugby Varese.

Si chiude domenica 18 settembre partendo alle 12.30 in Area Spettacoli con la presentazione di Oxygen Triathlon a seguire alle 15.00 l’esibizione della Nuova GinFit per chiudere alle 18.30 con la presentazione della stagione sportiva 22/23 di Von Pallanuoto. In area Incontri e Cultura l’ultimo incontro benessere dal tema ““Incenso grezzo: dal rito al mito, provenienze e proprietà” a cura di Gisella Canali.

ORARI FIERA DI VARESE IN BREVE:

Venerdì 16 settembre: ore 16.00 – 23.00

Sabato 17 settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 18 settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO – PARCHEGGIO GIORANLIERO A.V.T. € 3,00