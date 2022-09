Un altro incidente in Canton Ticino, due quindicenni scivolano in montagna e finiscono sul greto di un fiume

Un altro incidente in montagna in Svizzera, altre due giovani coinvolte. Per fortuna, a differenza di quanto avvenuto settimana scorsa a Blenio, senza gravi conseguenze.

È accaduto venerdì pomeriggio, 9 settembre. A comunicarlo la Polizia cantonale: poco prima delle 20 di ieri, in zona Parco Gole della Breggia, in base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, due 15enni svizzere domiciliate nel Mendrisiotto, che camminavano sul sentiero, sono rimaste vittime di una caduta terminata sul greto del fiume.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) nonché i soccorritori del Sam e della Rega. Dopo essere state recuperate, una ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale mentre l’altra in ambulanza. In base a una prima valutazione medica, una 15enne ha riportato ferite di media gravità mentre la seconda lievi ferite.