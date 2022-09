Un “birretta politica” a Lozza con i candidati giovani alle elezioni politiche

Venerdì 16 settembre alle 18:45 presso il Parco “Il fanciullino” in via San Carlo a Lozza, la Consulta Giovanile di Lozza organizza la “Birretta Politica“, l’unico dibattito politico in questa provincia che darà voce ai giovani delle varie coalizioni che si presentano alle prossime elezioni politiche.