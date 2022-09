Un cortometraggio girato ad Azzate e Varese in gara al Film Festival di Caorle

Una coppia in crisi, marito e moglie procedono verso il divorzio, e in un ultimo tentativo per provare a salvare la relazione, rivivono i ricordi costruiti insieme nei luoghi dove sono cresciuti. Questa è la trama di Bastava tornare bambini, il nuovo cortometraggio del regista varesino Alessandro Piga in gara al Caorle Indipendent film festival. Il corto “made in Varese” è entrato in selezione ufficiale e si contenderà la vittoria con altri 114 produzioni. Il festival in corso da martedì 20 si concluderà nella serata di sabato 24 settembre col red carpet e le premiazioni.

«Il corto – spiega il regista Alessandro Piga – racconta la storia di una coppia in crisi. Marito e moglie decidono di divorziare, ma uno di loro vuole provare un ultimo tentativo per salvare la relazione. Insieme ripercorreranno i ricordi costruiti negli anni passando attraverso i luoghi dove hanno trascorso l’infanzia e fatto nasce il loro amore».

Gli attori, Sara Frusca e Riccardo Cola, sono stati selezionati entrambi dall’Accademia09 di Milano. L’Accademia ha inoltre contribuito direttamente alla realizzazione del corto con un finanziamento e fornendo strumentazione e supporto tecnico. Basta tornare bambini esiste anche grazie alla Pro loco di Azzate, che ha aiutato la produzione con la domanda dei permessi per le riprese al belvedere.

Il cortometraggio accompagna gli spettatori in alcuni dei luoghi più suggestivi del Varesotto: dal belvedere di Azzate, e il Sacro Monte alle vie del centro di Varese. Raccontare il territorio varesino attraverso le proprie storie per Alessandro è ormai una tradizione. Il regista, infatti, aveva già partecipato in più occasioni al Believe film festival di Verona con due cortometraggi girati in zone diverse del Varesotto come il MaGa di Gallarate (l’articolo), il lungolago della Schiranna e il Liceo Cairoli di Varese (l’erticolo).