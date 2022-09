Un gazebo in piazza Podestà per la chiusura della campagna elettorale della Lega a Varese

«Abbiamo scelto di chiudere la campagna elettorale sul territorio con un gazebo, come ne abbiamo fatti tanti in questi giorni, raccontando per un’ultima volta il nostro programma elettorale, perchè questo è il nostro modo di fare, è la nostra politica del fare».

Con queste parole Stefano Gualandris, responsabile provinciale della Lega, ha salutato la conclusione della campagna elettorale del suo partito a Varese, con un gazebo in piazza del Podestà e l’ultima conferenza stampa con i candidati e uno speciale sostenitore: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Per il Governatore gli argomenti principali sono stati il ministero dell’Innovazione a Milano, che vorrebbe avesse sede nello spazio Mind e l’autonomia delle regioni, che con un governo di centrodestra potrebbe essere messa in pratica dopo i referendum regionali.

Un argomento che non è mancato anche negli ultimi appelli al voto di Matteo Bianchi, Maria Cristina Cantù, Stefano Candiani, i candidati varesini: ognuno dei quali ha potuto ribadire le sue specificità in vista del voto: per Bianchi il lavoro transfrontaliero, per Cantù la sanità, per Candiani l’autonomia intesa come responsabilità dei territori nei confronti dei cittadini.