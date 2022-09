Un laboratorio creativo per celebrare la Festa dei nonni a Jerago con Orago

Sarà la Biblioteca comunale di Jerago con Orago a ospitare nella mattinata di sabato 1 ottobre l’attività pensata per bambini dai 3 anni in su

L’Assessorato alla cultura del Comune di Jerago con Orago organizza per sabato 1° ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12:00 Laboratorio creativo per la Festa dei Nonni.

A ospitare l’iniziativa sarà la Biblioteca comunale di Jerago con Orago nella sede di piazza don L. Mauri.

L’attività è rivolta a bambini dai 3 anni in su.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca allo 0331217210 oppure via mail a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it