Un occhiale per Varese: al Salone Estense di Varese la premiazione delle idee degli studenti del liceo Frattini

Si svolgerà lunedì 19 Settembre alle ore 10 presso il Salone Estense del Comune di Varese la premiazione del concorso “Un Occhiale per Varese”, un’;originale iniziativa che ha visto coinvolti svariati attori del territorio varesino.

Il tutto nasce dall’idea di Alessandro Canossi, storico titolare dell’Ottica Giorgi, una delle attività più longeve della città. Per celebrare infatti i 90 anni del negozio, da sempre sito in Corso Aldo Moro, Alessandro ha deciso di proporre un progetto che, partendo dalla storia, potesse rivolgersi ai giovani della città e dunque al futuro.

L’idea ha portato al coinvolgimento degli studenti di design del liceo artistico A. Frattini, a cui é stato chiesto di creare un modello di occhiale che rappresentasse la città di Varese, all’interno di un progetto PCTO.

I ragazzi hanno dunque appreso le informazioni tecniche sui materiali e le fasi di sviluppo di una montatura da un rappresentane della storica azienda del territorio, la Mazzucchelli 1849, leader mondiale per la produzione di materiali utilizzati per la realizzazione di occhiali. In seguito gli studenti, coordinati e sostenuti sempre dai professori, hanno cercato ispirazione e idee direttamente dal paesaggio e dalla storia del territorio varesino dando vita alle proprie proposte creative. Il progetto é stato poi presentato al Comune che lo ha accolto con grande entusiasmo concedendo il proprio patrocinio.

La giuria, che lunedì selezionerà le migliori tre proposte, sarà composta da illustri personalità legate ai vari aspetti del progetto. Il presidente sarà l’architetto, designer, scultore Marcello Morandini affiancato da Ivana Perusin, vice sindaco di Varese, dalla Dott.ssa Laura Pontiggia, Dirigente dell’Istituto A. Frattini, dal designer di occhiali Matteo Losoni e dal Dott. Giovanni Cassataro, in rappresentanza dell’Azienda Mazzucchelli 1849.

Le proposte premiate saranno poi studiate e adattate alla produzione di un occhiale che rappresenterà la città di Varese.