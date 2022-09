Un parco giochi inclusivo nel parco della biblioteca di Mornago

Sarà realizzato presso il giardino della biblioteca di via Marconi un nuovo parco inclusivo grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Mornago per la partecipazione ad un bando di Regione Lombardia. Il costo dell’intervento ammonta ad € 35.619,33 di cui € 28.419,33 erogati da Regione Lombardia e la rimanenza con fondi propri del Comune di Mornago (foto di repertorio).

Il progetto della nuova area gioco si sviluppa in elementi ludici costituiti da spazi, materiali, forme e colori atti a stimolare le diverse aree sensoriali di bambini che manifestano deficit nei diversi gradi di sviluppo neuromotorio, intellettivo, visivo o uditivo.

Gli elementi costitutivi dei giochi sono progettati in funzione della possibilità di fare esperienze positive e piacevoli e divengono il luogo della sperimentazione dell’incontro con l’altro in un’ottica di inclusività. «È prevista l’istallazione di questa nuova area all’interno del contesto esistente e la creazione di un’unica area che comprenderà tutte le strutture gioco sia esistenti che quelle di nuova fornitura – spiega il consigliere al decoro urbano Cristiano Marcolli -. L’intera area sarà attrezzata con pavimentazione in gomma colata e sarà raggiungibile tramite un vialetto sempre in gomma al fine di dare la possibilità a tutti di accedere alle strutture senza difficoltà e barriere»

«Siamo soddisfatti di aver ricevuto questo finanziamento – afferma il sindaco Davide Tamborini – grazie al lavoro sinergico della parte politica e della parte tecnica, siamo riusciti a cogliere l’occasione offerta da Regione Lombardia e anche Mornago avrà un parco giochi inclusivo per la socializzazione e integrazione di tutti».

«L’intervento ricade in un piano di manutenzione straordinario di € 35.000,00 voluto dall’amministrazione che partirà a breve – chiarisce infine il sindaco – lo stesso prevede interventi restyling e sostituzione in tutti i parchi giochi delle frazioni (Crugnola e Montonate) con la sostituzione dei giochi con altri in alluminio, molto più performanti e che garantiranno meno manutenzione rispetto a quelli attuali».