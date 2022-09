Un parco giochi ispirato all’Autostrada dei Laghi nell’area feste di Castronno

L’area feste di Castronno cresce e diventa a misura di bambino. “Non ci si ferma! – scrive oggi il sindaco Giuseppe Gabri sul suo profilo facebook – Ci siamo aggiudicati il bando di Regione Lombardia per la realizzazione di un parco giochi inclusivo: importo dei lavori circa 65.000,00 €, contributo regionale circa 28.000,00 €”

Il parco giochi verrà realizzato all’interno della nuova Area Feste di Via Piave, inaugurata sabato 17 settembre.

I lavori all’area feste erano cominciati nel 2020 poco prima l’inizio della pandemia e sono terminati giusto in tempo per consentire ai ragazzi di partecipare ad un camp estivo organizzato dal Comune di Castronno a luglio di quest’anno. L’area feste è una struttura di circa 600 metri quadrati: comprende cucina, bagni, locali attrezzati e 480 metri quadrati di posti a sedere al coperto.

L’idea del parco giochi era già nel progetto iniziale ed ora diventerà realtà: la particolarità sta nel fatto che oltre ai giochi inclusivi, il parco avrà, invece della solita pista ciclabile, un percorso ispirato all’Autolaghi. “Sarà una sorta di autostrada in miniatura, con corsie, caselli autostradali e gallerie – spiega il sindaco Gabri – Nel 2024 si celebreranno i 100 anni dalla realizzazione dell’Autostrada dei Laghi: questo è il nostro modo per rendere omaggio a un’opera che fa parte della vita di tutti noi”