Un socialista tra le liste del Pd: Orlando Rinaldi si è presentato a Varese

Ieri mattina presso la sezione del PSI a Valle Olona di Varese si è svolta la presentazione del candidato socialista al collegio uninominale del Senato Orlando Rinaldi per la lista Pd Italia democratica e progressista.

Erano presenti il senatore Alfieri del Partito Democratico, il segretario regionale del PSI Lorenzo Cinquepalmi il segretario provinciale Filippo Proto e il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio.

Alla presenza di una nutrita folla di simpatizzanti del partito socialista italiano, vecchi e nuovi, è stato mostrato il programma della coalizione a cui hanno dato un contributo importante e fondamentale il partito del garofano.

Il mondo dell’istruzione

Tra i punti citati del programma ci sono l’obbligo scolastico esteso dai 3 ai 18 anni, con scuola dell’infanzia gratuita; una dote di 10mila euro da assegnare, sulla base dell’ISEE familiare, al compimento dei diciotto anni di età per chi oggi ne ha tra i 13 e i 17, definita la “generazione Covid”, l’abbassamento dell’età di voto a 16 anni; il trasporto pubblico locale e libri scolastici gratuiti per famiglie a basso reddito; Investimenti per garantire un sostegno psicologico permanente nelle scuole; l’estensione del tempo pieno e quindi più attività extrascolastiche rivolte agli studenti e la scuola dell’infanzia universale e gratuita, l’allineamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea.

Economia e lavoro

Tanti anche i punti del programma che riguardano economia e lavoro, dei quali i socialisti rivendicano il proprio contributo. Alla presentazione sono stati citati la legge contro i contratti pirata e l’abolizione degli stage e tirocini gratuiti; il rafforzamento dei centri per l’impiego; la riforma dell’ apprendistato; il salario minimo a 9 euro l’ora; la modifica del reddito di cittadinanza e integrazione al reddito dei lavori poveri. E ancora: l’azzeramento dei contributi per l’assunzione dei giovani fino ai 35 anni; i fondi di garanzia per i lavoratori precari perché abbiano una pensione a margine dell’età lavorativa; il superamento del Jobs Act, che nel 2015 ha modificato l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori tra le critiche dei sindacati; l’aumento della tassa di successione sui patrimoni superiori a 5 milioni di euro.

Investimenti per il Mezzogiorno; il taglio del cuneo fiscale, dunque il rapporto tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il costo totale del lavoro per il datore; agevolazioni economiche ai giovani per i mutui e per l’affitto: nascita di un contributo di 2000 euro per studenti e lavoratori (under 35) in base al reddito.

Il candidato Orlando Rinaldi, che è medico, si è soffermato sull’ argomento sanità rimarcando il fatto che “gli ospedali non sono un’azienda per produrre profitto ma danno servizi che devono garantire il diritto alla salute di tutti”. Il segretario Maraio dal canto suo ha insistito sul fatto che bisogna far ripartire l’ascensore sociale e fare in modo di creare una società in cui i figli vivano meglio dei genitori .