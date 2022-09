Un torneo internazionale di powerchair hockey a Besnate per ricordare Claudio Carelli

Con 8 squadre inviate si preannunciano tre giorni di sport, amicizia e sano agonismo, tutti valori che Claudio Carelli ha saputo infondere a chi condivideva il campo con lui, che fosse compagno o avversario. Le squadre che si daranno battaglia saranno: i padroni di casa Skorpions Varese, gli Sharks Monza – primo club del talento cresciuto a Besnate -, i Claudio’s friends – squadra mista che raccoglie parte dei suoi amici atleti -, i Black Lions Venezia – club nel quale militano alcuni degli atleti della attuale Nazionale -, i campioni di Germania dei Black Knights Dreieich, gli olandesi Wheelchair Hockey Gang, i cechi dei Jaguars Praga e la belga The Antwerp Wheelblazers.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport e del Comune di Besnate; si ringrazia Orgoglio Varese per il supporto nell’organizzazione del torneo e per la donazione di alcuni premi marchiati Varese Basket per la nostra lotteria solidale, i cui proventi saranno destinati a sostenere le nostre attività sportive e per la manutenzione straordinaria delle carrozzine della squadra che saranno a disposizione anche di nuovi atleti per permettere loro di scoprire le emozioni del Powerchair Hockey. La casa produttrice di carrozzine sportive Free2 con sede a Firenze sarà invece sponsor tecnico dell’evento.

«Per me sarà un weekend doppiamente emozionante, sono Presidente degli Skorpions Varese dal 2013, ed è la prima volta che in Italia si realizza un torneo internazionale di questa portata con le più forti squadre d’Europa. Sono entusiasta di poter finalmente riabbracciare e ritrovare di persona tanti dei protagonisti della storia mondiale del Powerchair Hockey che renderanno omaggio a Claudio partecipando all’evento. Non vedo l’ora di trovarmi immerso nelle emozioni che solo questi ragazzi sanno regalarci. Saranno tutte partite avvincenti, tutte le squadre hanno le carte in regola per puntare alla vittoria e, per questo, sono convinto che sarà un bellissimo torneo nel segno dell’amicizia, della competizione e del divertimento in ricordo del nostro Capitano» ha dichiarato Giordano Carelli, presidente della società biancorossa e padre dell’atleta scomparso.

Tutti gli incontri si terranno presso la palestra comunale di Besnate in via Via Vittorio Veneto e saranno trasmesse in streaming sul canale youtube della squadra grazie alla collaborazione con Eolo. L’ingresso è libero.