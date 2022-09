Un Varesino parteciperà alle prossime audizioni di XFactor: si chiama Luca Piazza ed è un insegnante

Luca Piazza è un insegnante di tedesco delle scuole medie, ha 33 anni, è di Varese e sarà uno dei prossimi concorrenti delle auditions di XFactor, il programma dedicato ad aspiranti musicisti – trasmesso dal 15 settembre su SkyUno – che quest’anno vedrà la giuria composta da Fedez, Dargen d’Amico, Rkomi ed Ambra Angiolini.

“In passato ho suonato in diversi gruppi nell’ambito musicale varesino – racconta Luca – sempre per passione, ma non l’avevo mai immaginato come un lavoro, anche perchè il mio primo lavoro è l’insegnamento“.

La sua popolarità in ambito musicale è nata proprio legata alla sua professione, quando Fedez ha ricondiviso la versione tedesca di “Mille”, la sua canzone con Orietta Berti e Achille Lauro, in tedesco, tradotta e cantata proprio da Luca.

“Devo ringraziare mia sorella, che tempo fa mi mandò una storia di Instagram nella quale Fedez, divertito dal fatto che molti avessero tradotto in varie lingue “Mille”, lanciava la sfida in tedesco – prosegue – Mi sono buttato in questa avventura e poi mi sono reso conto che a livello di insegnamento poteva funzionare anche a scuola”.

Sono stati proprio i suoi alunni, infatti, a convincerlo a partecipare alle selezioni di XFactor: “Mi hanno proposto loro di non lasciarmi scappare questa esperienza e sono sicuro che sarà straordinaria“.